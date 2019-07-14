Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bodrum’da iki yangın 45 hektarı kül etti

’da iki yangın 45 hektarı kül etti

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019
BODRUM'UN Gürece mahallesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Alevlere çok sayıda itfaiye, AKUT ve 911 arama kurtarma ekibi müdahale etti. Bağla bölgesine kadar ulaşan yangın bazı tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaştı. Alevleri gören tatilciler ellerine aldıkları kazma, küreklerle ekiplere yardımcı oldu. Gece kontrol altına alınan yangında 35 hektar alan kül oldu. Bu yangının ardından aynı bölgedeki başka bir alanda çıkan yangıda da 10 hektar alan zarar gördü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da iki yangın 45 hektarı kül etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN