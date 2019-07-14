Bodrum’da iki yangın 45 hektarı kül etti

BUGÜN NELER OLDU

BODRUM'UN Gürece mahallesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Alevlere çok sayıda itfaiye, AKUT ve 911 arama kurtarma ekibi müdahale etti. Bağla bölgesine kadar ulaşan yangın bazı tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaştı. Alevleri gören tatilciler ellerine aldıkları kazma, küreklerle ekiplere yardımcı oldu. Gece kontrol altına alınan yangında 35 hektar alan kül oldu. Bu yangının ardından aynı bölgedeki başka bir alanda çıkan yangıda da 10 hektar alan zarar gördü.