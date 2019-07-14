Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş

Jandarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ali Dinç'i fındık bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
ARKASINDA SAF TUTMUŞ
Jandarmadaki sorgusu süren Ali Dinç'in, imamın izinli olmasıyla dün akşam namazını kendisinin kıldırdığı, kardeşinin arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı. Farzın ardından sünneti kılan Ali Dinç'in silahını çekip, namaz kılmayı sürdüren kardeşini sırtından vurduğu belirlendi.
Hasan Dinç'in sağlık sorunları nedeniyle İzmir'de oğlunun yanında kaldığı, geçen ay Ordu'ya geldiği, arazi anlaşmazlığı nedeniyle de ağabeyi Ali Dinç ile kavgalı olduğu bildirildi.
Ali Dinç'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.