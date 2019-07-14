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Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş

'nun Fatsa ilçesinde camide işlenen cinayette, katil zanlığı Ali Dinç'in (82), imam izinli olduğu için namazı kendisinin kıldırdığı, öldürdüğü kardeşi Hasan Dinç'in (80) de arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 10:28
Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
Kulak Mahallesi Merkez Camii'nde dün akşam namazında Ali Dinç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hasan Dinç'i namaz kılarken tabancayla vurdu. Hasan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, Ali Dinç ise kaçtı. Cemaatin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Dinç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ali Dinç'i fındık bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ARKASINDA SAF TUTMUŞ

Jandarmadaki sorgusu süren Ali Dinç'in, imamın izinli olmasıyla dün akşam namazını kendisinin kıldırdığı, kardeşinin arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı. Farzın ardından sünneti kılan Ali Dinç'in silahını çekip, namaz kılmayı sürdüren kardeşini sırtından vurduğu belirlendi.
Hasan Dinç'in sağlık sorunları nedeniyle İzmir'de oğlunun yanında kaldığı, geçen ay Ordu'ya geldiği, arazi anlaşmazlığı nedeniyle de ağabeyi Ali Dinç ile kavgalı olduğu bildirildi.

Ali Dinç'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
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