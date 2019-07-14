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Eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

'da bir kişi tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı Hüseyin Y. otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 10:16
Eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde, Hüseyin Y. ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Y. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Zanlı Hüseyin Y. daha sonra otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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Eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
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