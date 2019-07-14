BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'unen önemli simge yapılarından 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük yangında hasar gören garın tarihi saati yangından 9 yıl sonra yerine yerleştirildi. Haydarpaşa'da zaman yeniden başladı. Büyük bir bölümü tamamlanan çalışmalarla garın kül olan çatısı aslına uygun olarak baştan yapıldı. Birçok film ve reklam çekiminin yapıldığı bekleme salonu da yenilendi. Salonun duvarlarını süsleyen rengarenk resimler usta restoratörler tarafından aslına sadık olarak tekrar boyandı. Garı çatısındaki iki kulede de çalışımlar tamamlandı. Aslına uygun şekilde restore edilen kuleler için İspanya'dan taşlar getirilerek kulenin ardavuz çatısı yenilendi. Garın dış yüzünde ise Bilecik Osmaneli'den getirilen açık nefti renkli taşlar kullanılmıştı. Bu taşların özelliği orta sertlikte, kolay işlenebilmesi ve her türlü hava koşuluna dayanıklı olmasıydı. Bu taşlar için Osmanelin'de 100 yıl sonra yeniden bir taş ocağı kuruldu.