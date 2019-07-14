Kastamonu’da kahreden kaza

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Kastamonu'da?TIR damperine çarpan otomobildeki 1.5 yaşındaki minik Ülkü yaşamını yitirdi, annesi ve anneannesi yaralandı. İki yıl önce, Ülkü Mutlu'nun öğretmen olan babası Mutlu Kahraman (34), 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitirmiş, doğan kızına da kendi ismi verilmişti. Öğretmen Leyla Kahraman, (37), dün sabah kızı Ülkü Mutlu (1.5) ve annesi Pakize Çelik (63) ile Kastamonu'ya giderken kullandığı otomobil yol kenarındaki TIR damperine çarptı. Kazada, Ülkü Mutlu Kahraman yaşamını yitirdi. Annesi ve anneannesi yaralandı.