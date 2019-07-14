KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları sorgula!

On binlerce adayın katılım gösterdiği ''KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' merak edildi. 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarına kilitlendi. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde duyurulacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İşte KPSS güncel bilgiler ve sınav sonuçlarına dair detaylar…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA SAYFASI BURADA!

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin 2019 KPSS sonuçları ve sorgulama hakkındaki güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;