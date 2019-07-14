Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

Kurban Bayramı için çok az bir zaman kaldı. İslam âlemi için büyük önem arz eden yılın ikinci dini bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban yaklaştıkça hazırlıklar da ona göre şekil alırken, konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk bir hayli yoğunluk kazandı. Çeşitli tatil planlarının dışında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için 2019 Kurban Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Zira, çeşitli amaçlarla oluşturulacak planlar için bayramın ne zaman ve ayın kaçında olacağı oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

DİYANET DUYURDU: 2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KUTLANACAK? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, 2019 yılı takvimini paylaşırken, bu yılın Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı.

Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte, detaylar;