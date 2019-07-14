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ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

Milyonlarca Müslüman vatandaş, 2019 ne zaman? olacak sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, İslâm alemini ilgilendiren, yılın ikinci büyük dini bayramına çok az bir süre kaldı. Erkenden gerekli bilgileri sağlayarak bayram tatili planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların yanında, hayvan satın alacak bireyler de konu hakkında sorgulamalarını arttırdı. Bu yönde, 'Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek?' sorusunun cevabı Google'da en çok dikkat çekenler arasında bulunuyor. Bu yılın takvimi Diyanet tarafından duyurulurken, 2019 Kurban Bayramı tarihi de kesinleşti. Peki, Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Haberimiz aracılığıyla 9 gün bilgisi ile beraber gerekenlere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.7.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 11:59
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

için çok az bir zaman kaldı. İslam âlemi için büyük önem arz eden yılın ikinci dini bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban yaklaştıkça hazırlıklar da ona göre şekil alırken, konuya yönelik araştırmalar da yoğunluk bir hayli yoğunluk kazandı. Çeşitli tatil planlarının dışında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için 2019 Kurban Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Zira, çeşitli amaçlarla oluşturulacak planlar için bayramın ne zaman ve ayın kaçında olacağı oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

DİYANET DUYURDU: 2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KUTLANACAK? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, 2019 yılı takvimini paylaşırken, bu yılın Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı.

Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte, detaylar;

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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar
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