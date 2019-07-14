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böcek mahalleyi istila etti!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Taner Diril, "Biz çözüm istiyoruz. Her yerde böcek var" dedi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 14:41
Milyonlarca böcek mahalleyi istila etti!

Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen böcek mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı.

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Milyonlarca böcek mahalleyi istila etti!
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