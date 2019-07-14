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Resimli mesajları ve sözleri - 2019 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ile bugünü unutma

Yüzlerce vatandaşımızın yaralandığı ve 249 vatandaşımızın şehit düştüğü kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Şehitlerimizi anmak ve gazilerine şükran için bu yıl da yurdumuzun dört bir yanında törenler düzenlenecek ve dualar okunacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve içindeki duyguları paylaşmak için resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırıyorlar. 2019 yılı en güzel resimli 15 Temmuz mesajlarını sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. İşte paylaşmak ya da yakınlarınıza göndermek için 15 Temmuz görselleri ve sözleri!

Giriş Tarihi: 14.7.2019 16:31
Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri - 2019 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ile bugünü unutma

mesajları ve sözleri bireyler tarafından hain darbe girişiminin 3. Yıldönümünde araştırılıyor. Kanlı bir gecenin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın yıldönümü tüm 'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Resimli 15 Temmuz mesajlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. 15 Temmuz görsellerini indirerek bugünün anısına paylaşabilirsiniz. 2019 yeni 15 Temmuz anma mesajlarını Whatsapp veya SMS olarak kolayca paylaşabilir ve yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

İşte 15 Temmuz'un resimli mesajları ve 15 Temmuz'a dair merak edilen her şey...

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