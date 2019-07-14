Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri - 2019 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ile bugünü unutma

15 Temmuz mesajları ve sözleri bireyler tarafından hain darbe girişiminin 3. Yıldönümünde araştırılıyor. Kanlı bir gecenin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın yıldönümü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Resimli 15 Temmuz mesajlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. 15 Temmuz görsellerini indirerek bugünün anısına paylaşabilirsiniz. 2019 yeni 15 Temmuz anma mesajlarını Whatsapp veya SMS olarak kolayca paylaşabilir ve yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

İşte 15 Temmuz'un resimli mesajları ve 15 Temmuz'a dair merak edilen her şey...

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