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Rus turistlerin 'deki yeni keşfi! Akın akın geliyorlar

'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy, Rus turistlerin yeni gözdesi oldu.Fransa'nın Provence bölgesindeki gibi lavanta bahçeleriyle süslenen Akçaköy görenleri büyülüyor. 'nin en büyük lavanta bahçesi binlerce yerli turistin yanı sıra Rus turistlerin yeni gözdesi oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 11:06
Rus turistlerin Türkiye'deki yeni keşfi! Akın akın geliyorlar

'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de kurak dağlar, Fransa'nın Provence bölgesindeki gibi lavanta bahçeleriyle süslendi. 375 dekarlık 'nin en büyük lavanta bahçesi, binlerce yerli turistin yanı sıra, önceki yıllarda fotoğraf çekimi için Provence'e giden Rus turistlerin de yeni adresi oldu.

Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, merhum yazar Fakir Baykurt'un da doğum yeri olan köyü Akçaköy'ü, Fransa'nın Provence bölgesindeki gibi lavanta bahçeleriyle donattı. Akçaköy'de krom ve mermer maden yataklarının bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere boş arazileri madencilerden önce davranarak Hazine'den kiralayan Öztürk Sarıca öncülüğünde, 2015'in Mart ayında 375 dekarda lavanta dikimi yapıldı.

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Rus turistlerin Türkiye'deki yeni keşfi! Akın akın geliyorlar
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