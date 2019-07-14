Üç aile, altı şehit, 11 gazi

Kanlı gecede hanilere karşı verdikleri mücadele sonucu 6 şehit, 11 gazi veren üç aile hikayelerini SABAH'a anlattı:

Yanına iki oğlunu da alarak Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ne doğru yola çıkan Tevhit Akkan (60)'nı karşısına Jandarma Genel Komutanlığı'nda tank çıktı. Ne tank durdu ne de onlar. Hainler Akkan'ın en önde yürüyen oğlunu vurdu. Bu kez diğer kardeş öne geçti, hainler onu da vurup, düşürdü. Sonra baba Akkan'ı da vurdular Baba Akkan şehit, iki oğlu da gazi oldu.

Sayın ailesi, o gece 2 gazi, 2 de şehit verdi. Necati Sayın (62), 'Başkomutan çağırıyor, gün durma günü değil' diyerek eşi ve torunu hariç kızlarını ve damadını alıp çıktı sokağa. Genelkurmay Başkanlığı'na giden kavşakta damadı Fazıl Gür ile şehit olurken, kızları Ülkü ve Ayşegül de ağır yaralandı. Ülkü Sayın, "Gazi olarak babamın emaneti için yaşıyoruz" dedi. Necati Sayın'ın eşi Vehibe Sayın ise "Vatanı onlara bırakamazdık, eşim bu bilinçle çocuklarını da alıp" dedi.



Levent Yücel ailesinden 150 kişiyle sokağa çıktı. 7 kişiyi gazi, 3'ünü şehit verdi. Külliye'ye atılan bombayla iki ayağı sakat kaldı. Yücel, "Doktorlar yürüyemez dedi. Üç çocuğumu tek başıma büyütüyorum. Benim doğum tarihim 15 Temmuz 2016" diye konuştu.