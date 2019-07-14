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Yemek siparişi verip kuryeyi gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019
Yemek siparişi verip kuryeyi gasp ettiler
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 ayrı gasp olayına karışan ve bir kişiyi yaralayan 3 gaspçı yakalandı. İlk olay Karadeniz Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta yaşandı. Yüzü maskeli iki kişi markete girdi elindeki silahı kasiyere doğrultup kasadaki bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Gaspçılar kaçarken şahıslara müdahale etmek isteyen İlker K. isimli şahsıda silahla sağ el bileğiden yaraladı. İkinci olay 3 Haziran'da yaşandı. Kebapçı kuryesi E. Ç. saat 00.20 sıralarında işyerinden sipariş götürmek için motosikletle ayrılarak adrese gitti. Kuryeyi karşılayan yüzleri maskeli 2 kişi motosikletini gasp etti. Aynı yöntemle bir kokoreççinin de motorunu çalan gaspçılara yönelik çalışma başlatan polisler kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 10 Temmuz'da yapılan operasyonla Atilla B. (18) Enes B. (18) ve Emircan E. (18) yine Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.
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Yemek siparişi verip kuryeyi gasp ettiler
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