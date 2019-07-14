Zehirlenen müşteriye tazminat

Maks Gerşon, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Beyoğlu'nda lüks bir restorana gitti. Yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileriyle hastaneye başvuran grubun, zehirlendikleri tespit edildi. Hastanede yapılan tedavi sonrası taburcu edilen Maks Gerşon, restoran yetkililerinden şikayetçi olup, bir de Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, Maks Gerşon'un talebi sonrası dosyayı bilirkişi incelemesine sundu. Bilirkişiden alınan raporda da, "Hastalık tablolarının yedikleri yemek sonucu oluşan gıda zehirlenmesine bağlı Gastroenterit vakaları olduğu" yönünde görüş bildirildi. Restoran yetkilileri ise, başka müşterilerinden şikayet gelmediği bu nedenle kendilerinde yenilen yemekten dolayı değil başka yerden yediklerinden zehirlenmiş olabileceklerini ileri sürdü. Mahkeme ise restoran yetkililerinin savunmasının yerinde olmadığına karar vererek, Gerşon'un belgesini sunduğu yemek bedeli ve yapılan sağlık harcamalarıyla birlikte uğradığı mağduriyet ve sıkıntı nedeniyle 2.500 TL tazminata hükmetti. Mahkemenin tazminat hükmü ardından savcılık, restoran yetkilileri hakkında dava açtı.