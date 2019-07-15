15 Temmuz bankalar EFT yapıyor mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi EFT yapılır mı?

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle EFT ve havale işlemleri yapılır mı merak edildi. 15 Temmuz Pazartesi hafta içine denk gelmesiyle birçok kişi EFT yapılır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. EFT bir hesaptan alınan paranın başka bir hesaba yatırılması durumudur. EFT işleminde çok kısa bir gecikme olmaktadır. Peki 15 Temmuz bankalar EFT,havale yapıyor mu? İşte ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi EFT ve havale yapılır mı?