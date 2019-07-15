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bankalar yapıyor mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi EFT yapılır mı?

On binlerce kişi bankalar yapıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. EFT ve havale gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar mobil ve diğer uygulamalardan işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Özel ve devlete bağlı kurumlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edildi. Bu bağlamda ‘’ 15 Temmuz 2019 Pazartesi EFT yapılır mı? EFT, havale işlemleri yapılıyor mu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İlgili sorunun yanıtına dair merak edilenleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 10:59
15 Temmuz bankalar EFT yapıyor mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi EFT yapılır mı?

'un resmi tatil olması sebebiyle ve havale işlemleri yapılır mı merak edildi. 15 Temmuz Pazartesi hafta içine denk gelmesiyle birçok kişi EFT yapılır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. EFT bir hesaptan alınan paranın başka bir hesaba yatırılması durumudur. EFT işleminde çok kısa bir gecikme olmaktadır. Peki 15 Temmuz bankalar EFT,havale yapıyor mu? İşte ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi EFT ve havale yapılır mı?

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15 Temmuz bankalar EFT yapıyor mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi EFT yapılır mı?
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