15 Temmuz metro çalışma saatleri – 15 Temmuz Pazartesi Metro saat kaça kadar çalışıyor?

Toplu taşıma aracı Metro çalışma saatleri 15 Temmuz yıl dönümü nedeni ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah akşam milyonlarca yolcuya hizmet eden Metro genellikle 06.00 ve 00.00 saatleri arasında çalışıyor. Türkiye'de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'dır. Aktarmalı aktarmasız ulaşım aracı olan 2019 Metro çalışma saatlerine günbegün bakılıyor. Peki 15 Temmuz 2019 tarihinde Metro saat kaçta kaçta kapanıyor? Bugün Metro hangi saatlerde açık? İşte ayrıntılar…