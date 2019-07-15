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çalışma saatleri – 15 Temmuz Pazartesi Metro saat kaça kadar çalışıyor?

darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde yurdun birçok yerinde olduğu gibi ’da da şehitleri anmak için farklı etkinlikler düzenleniyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek en önemli etkinlik ise 15 Temmuz darbe girişiminde kritik bir rol oynayan ve önemli bir direnişin merkezi olan ’nda gerçekleştirilecek. Törenlere katılacak olan vatandaşlar toplu ulaşım ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2019 pazartesi günü saat kaça kadar çalışıyor? İşte 15 Temmuz Metro çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 16:17
15 Temmuz metro çalışma saatleri – 15 Temmuz Pazartesi Metro saat kaça kadar çalışıyor?

Toplu taşıma aracı Metro çalışma saatleri 15 Temmuz yıl dönümü nedeni ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah akşam milyonlarca yolcuya hizmet eden Metro genellikle 06.00 ve 00.00 saatleri arasında çalışıyor. Türkiye'de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'dır. Aktarmalı aktarmasız ulaşım aracı olan 2019 Metro çalışma saatlerine günbegün bakılıyor. Peki 15 Temmuz 2019 tarihinde Metro saat kaçta kaçta kapanıyor? Bugün Metro hangi saatlerde açık? İşte ayrıntılar…

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15 Temmuz metro çalışma saatleri – 15 Temmuz Pazartesi Metro saat kaça kadar çalışıyor?
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