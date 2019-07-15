15 Temmuz şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu! 15 Temmuz ile ilgili 2,3,5 kıtalık şiirler burada!

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününde kahraman şehitler, polisler anılıyor. 15 Temmuz akşamı hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Üzerinden üç sene geçse de kahraman şehitlerimiz unutulmadı. Onlar için şiirler, mesajlar ve sözler yazıldı. On binlerce vatandaş '' 15 Temmuz şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu, 2,3,5 kıtalık şiirler neler?'' araştırması yapmaya başladı. Haberimizin devamında 15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirlere erişebilir Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ! 2,3,5 KITALIK ANLAM DOLU ŞİİRLER!

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.