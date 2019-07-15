Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 15 Temmuz şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu! 15 Temmuz ile ilgili 2,3,5 kıtalık şiirler burada!

şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu! 15 Temmuz ile ilgili 2,, burada!

On binlerce kişi ile ilgili şiirleri araştırmaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz’da polisler ve şehitlerimiz için anma törenleri düzenlenecek. Bu bağlamda en çok aranan başlık ise ‘’ 2,,5 kıtalık, kısa, uzun ve anlam dolu şiirler’’ oldu. Bugün için özel olarak hazırlanan şiirleri yakınlarınıza Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Halkın destan yazdırdığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3.yıl dönümü anılmaya başladı. Peki 15 Temmuz şiirleri neler? İşte 2,3, burada…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 11:37
15 Temmuz şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu! 15 Temmuz ile ilgili 2,3,5 kıtalık şiirler burada!

Demokrasi ve Birlik gününde kahraman şehitler, polisler anılıyor. 15 Temmuz akşamı hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Üzerinden üç sene geçse de kahraman şehitlerimiz unutulmadı. Onlar için şiirler, mesajlar ve sözler yazıldı. On binlerce vatandaş '' kısa, uzun ve anlam dolu, 2,, neler?'' araştırması yapmaya başladı. Haberimizin devamında 15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirlere erişebilir Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ! 2,3,5 KITALIK ANLAM DOLU ŞİİRLER!

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz şiirleri kısa, uzun ve anlam dolu! 15 Temmuz ile ilgili 2,3,5 kıtalık şiirler burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN