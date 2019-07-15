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bugün açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü eczaneler tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülkemizde törenlerle anılacak. Bilindiği üzere 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu günün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikler eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili bireyler araştırma yapıyor. Peki, 15 Temmuz'da açık mı? İşte 15 Temmuz Pazartesi günü eczanelerin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri ile ilgili merak edilen soruların cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 10:10
Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü eczaneler tatil mi?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün için anma törenlerine katılacak. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Eczanelerde işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde eczaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

15 TEMMUZ'DA ECZANELER TATİL Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler açık mı? İşte detaylı bilgiler…

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Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü eczaneler tatil mi?
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