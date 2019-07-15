Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü eczaneler tatil mi?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün için anma törenlerine katılacak. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Eczanelerde işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda eczaneler açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde eczaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

15 TEMMUZ'DA ECZANELER TATİL Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler açık mı? İşte detaylı bilgiler…