Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir, nerededir? 15 Temmuz Atatürk Havalimanı metro durakları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan törende 15 Temmuz Atatürk Havalimanı metro durakları merak edildi. Geçtiğimiz üç sene öncesinde Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda olan vatandaşlar bugün akın akın havalimanına gelecek. Bu bağlamda merak edilen '' Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir, nerededir? Metro durakları sefer saatleri nasıl? Sorusunun yanıtı haberimizde derlendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.