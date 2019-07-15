Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir, nerededir? 15 Temmuz Atatürk Havalimanı metro durakları!

’na , nerededir? durakları!

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yoğun ilgi görüyor. Hain darbe girişimi üzerinden üç sene geçmesine rağmen anısı hiç silinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni, 'nda olacak. Bu törene katılmak isteyen vatandaşlar duraklarını ve yol güzergahlarını öğrenmek istiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirtti. Peki Atatürk Havalimanı’na , nerededir, metro durakları nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 14:44
Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir, nerededir? 15 Temmuz Atatürk Havalimanı metro durakları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde 'nda olacak. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan törende 15 Temmuz durakları merak edildi. Geçtiğimiz üç sene öncesinde Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda olan vatandaşlar bugün akın akın havalimanına gelecek. Bu bağlamda merak edilen '' Atatürk Havalimanı'na , nerededir? Metro durakları sefer saatleri nasıl? Sorusunun yanıtı haberimizde derlendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Yenikapı- Atatürk 'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir, nerededir? 15 Temmuz Atatürk Havalimanı metro durakları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN