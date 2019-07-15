Gelinlik ve üniformayla uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, önceki gece meydana gelen traktör kazasında Erkan Kurut (45) ile kızı İrem Kurut (19) hayatını kaybetti. Baba kız dün son yolculuklarına da birlikte uğurlandı.Erkan Kurut, önceki gün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık mevkisine geldiğinde Kurut, direksiyon kontrolünü yitirince traktörü şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, traktörün altında kaldı. Baba- kız olay yerinde can verdi. Talihsiz baba-kı son yolculuklarına da birlikte uğurlandı.