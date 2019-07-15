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başlayacak? Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? İşte detaylar…

Sosyal Çalışma Programı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından programa başvuran ve kura da ismi çıkan adaylar, sabırsızlıkla işbaşı yapmayı bekliyor. Adaylar arama motorlarında İŞKUR başlayacak ve Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? gibi sorularla yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki İŞKUR SÇP ne zaman başlayacak? Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 18:28
İŞKUR SÇP ne zaman başlayacak? Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? İşte detaylar…

Türkiye İş Kurumu () koordinesinde gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı () başvuruların alınması, kura çekilmesi son olarak sonuçların açıklanmasıyla pek çok üniversite öğrencisine iş kapısı araladı. Kurada ismi çıkan adaylar merak içinde İŞKUR SÇP başlayacak ve Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? gibi sorularla internette araştırmalarını sürdürdüyor. Peki İŞKUR SÇP ne zaman başlayacak ve Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? Tüm bilgiler haberimizde…

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI (SÇP) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal çalışma programı (SÇP)'ye ilişkin tüm detaylar sizler için hazırladığımız haberimizde bulunuyor…

İşte tüm bilgiler;

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İŞKUR SÇP ne zaman başlayacak? Sosyal Çalışma Programı yedek listesi açıklandı mı? İşte detaylar…
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