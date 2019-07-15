İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul’da ulaşım hangi günler ücretsiz olacak? İBB açıkladı!

İstanbul'da resmi tatil günleri otobüs, metrobüs, köprüler ücretsiz olabiliyor. Vatandaşlar internetten '' İstanbul'da ulaşım hangi günler ücretsiz, 15 Temmuz ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da toplu ulaşımı ücretsiz olacağının bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA ULAŞIM HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ? 15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Meclisi'nde ücretsiz toplu taşıma ilgili kararlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Oybirliği ile alınan kararlara göre 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programlarına katılmak isteyenler 15 Temmuz 2019 pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00'ya kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.

KURBAN BAYRAMI VE ZAFER BAYRAMI'NDA DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okulların açıldığı 9 Eylül günü de trafikteki ilave yoğunluğunun azaltılması için 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak. Toplu taşıma araçlarına ek seferler konulacak.