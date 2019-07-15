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Mahkemeden dikkat çeken karar! Yeni evlenmişlerdi, eşi olunca...

'da göğüs hastalığına yakalanan bir kadın, tedavi süresinde kendisine destek olmayan eşine açtı. Hakim kocanın bu davranışını "duygusal şiddet" olarak kabul ederek çifti tek celsede boşadı.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 12:34
Mahkemeden dikkat çeken karar! Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca...

İstanbul Aile Mahkemesi'nde benzeri görülmemiş bir karar çıktı. Hâkim, kanserli eşini tedavi sürecinde yalnız bırakan kocanın davranışını "duygusal şiddet" sayarak tek celsede boşadı.

İstanbul'da göğüs kanserine yakalandığını öğrenen genç kadın, tedavi süresinde yanında olmayan eşine boşanma davası açtı. Hâkim, kocanın hareketini, duygusal şiddet sayarak boşanmalarına hükmetti.

DUYGUSAL ŞİDDETE YÖNELİK DAVRANIŞ SAYILDI

Emine G. ile Abdurrahman G. çifti, 1.5 ay önce nikâh masasına oturdu. Ani bir kararla evlenen çift, evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaya başladı. 29 yaşındaki genç kadın, kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalandı. Evlendikten hemen sonra kanser tedavisi görmeye başlayan Emine T., iddiaya göre tedavi sürecinin başladığı andan itibaren eşinden destek göremedi.

Kemoterapi tedavisiyle birlikte gördüğü zorlu ışın tedavisi süresinde eşinden destek görmediğini ileri süren Emine T., henüz evleneli 40 gün olmuşken, eşine boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görünen davada, mahkeme hâkimi davanın ilk duruşmasında kararını verdi. Hâkim, genç kadını tedavi süresinde yalnız bırakan eşin hareketini, duygusal şiddete yönelik davranış sayarak boşanmalarına hükmetti.

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Mahkemeden dikkat çeken karar! Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca...
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