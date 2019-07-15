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kimdir? şehit !

darbe girişiminin unutulmaz kahraman şehidi kimdir? Hain darbe girişiminin üzerinden üç sene geçse de kahraman şehitlerimiz asla unutulmadı. Onlardan biri de şehit Ömer Halisdemir oldu. On binlerce vatandaş ‘’ ? Hayat hikayesi nasıldı, 15 Temmuz’da ?’’ sorularına yanıt arıyor. Darbeci Tuğğeneral Semih Terzi’yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren şehidimiz hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 10:04
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz şehit Ömer Halisdemir hayat hikayesi!

On binlerce vatandaş Demokrasi ve Birlik Günü'nde şehitlerimizi anmaya başladı. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini akamete uğratacak kurşunu ateşleyerek hafızalara kazınan şehit Astsubay kimdir? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir yapmıştır? Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi çocuklu bir aileden gelen Halisdemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirmiştir.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

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Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz şehit Ömer Halisdemir hayat hikayesi!
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