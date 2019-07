On Numara sonuçları açıklandı! İşte 15 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından pazartesi günleri çekilen On Numara oyunu sonuçları vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında bulunuyor. 15 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu merak edenler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Peki MPİ On Numara 15 Temmuz çekiliş sonuçlarında hangi şanslı sayılar çıktı? İşte sonuçlar ve bilet sorgulama ekranı…

15 TEMMUZ MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

On Numara oyununun 884. hafta çekilişi yapıldı. İşte bu akşamki çekiliş ile ilgili detaylar ve sonuçlar... Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şöyle; 01 10 13 14 17 21 22 25 26 30 32 41 43 45 52 53 57 59 61 71 73 76

On Numara oyununun 884. hafta çekilişinde 10 bilen 164.112,00 TL ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 2.459,30 TL, 8 bilen 1.594 kişi 137,55 TL, 7 bilen 17.065 kişi 24,50 TL, 6 bilen 111.041 kişi 3,95 TL, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 173.868 kişi 3,25 TL ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların İzmir / Bergama - Kırşehir / Kaman ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.