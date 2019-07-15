On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula!

Yüz binlerce için On Numara Loto sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri her Pazartesi değişiyor. Peki 15 Temmuz On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara oyununun 884. hafta çekiliş sonuçları kazanan ikramiyeler belli olacak.

On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi olduğu gibi bu akşamda MPİ tarafından 21.15'te gerçekleşecek. MPİ On Numara sonuçları haberimizin içerisinde yer alan panelden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.