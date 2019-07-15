Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri – 15 Temmuz destanı resimleri ile şehitleri anma mesajları

15 Temmuz direnişinin üçüncü yıl dönümü olması nedeniyle şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için tüm yurtta anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor. Bireyler, 15 Temmuz destanı ile ilgili mesajlar ve şehitleri anmak için duygularını yansıtan görseller arıyor. Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. Sadece mesaj olarak değil, 15 Temmuz resimli mesajları ve sözleri sosyal medya aracılığı ile Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook'tan paylaşabilirsiniz.

15 TEMMUZ DESTANI ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI VE RESİMLERİ

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