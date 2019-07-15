Sahte hemşire 27 yaşlıyı dolandırdı

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Ankara'da kendisini sahte kimlikle hemşire olarak tanıtarak 27 yaşlıyı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini GATA'da hemşire olarak tanıtan, eşinden ayrıldığını ve nafakasını alamadığını söyleyip yaşlıları dolandıran Nesrin Hendek ile ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı. Sahte hemşire kimliği kullanan Hendek'in mağdurları otel odalarında fotoğraflayarak çocuklarına ve torunlarına göstermekle tehdit edip yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı, ayrıca senet imzalatarak ev ve ziynet eşyası aldırdığı tespit edildi. Hendek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve "İksir" adı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Şüphelinin evinde yapılan aramada mağdur şahıslara aldırdığı cep telefonlarına, ziynet eşyalarına ve çok miktarda paraya savcılık el koydu. Tüm suçlarını itiraf eden Nesrin Herdek tutuklanarak cezaevine gönderildi.