Şenlik dönüşü facia: 6 ölü 5 yaralı

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Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Feci kaza dün saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericek köyünde meydana geldi. Karaovacık Yaylası'nda yapılan yayla şenliğinden dönenleri taşıyan Mustafa A. yönetimindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve jandarma ekipleri yaptı. Yaralıların bazıları çevredeki vatandaşların araçlarıyla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, yayla şenliğinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün, Ericek köyünde dereye yuvarlandığını ve kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.SABAH