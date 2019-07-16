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2 kişi daha sahte alkolden öldü

Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:47
2 kişi daha sahte alkolden öldü

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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2 kişi daha sahte alkolden öldü
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