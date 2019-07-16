Haberler Yaşam Haberleri 2 kişi daha sahte alkolden öldü

2 kişi daha sahte alkolden öldü Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:47