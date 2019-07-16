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3 yıl önceki cinayetin firari zanlısı, 'de yakalandı

'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle 'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlısı Kemal T. (56) 'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 07:47
3 yıl önceki cinayetin firari zanlısı, İzmir'de yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve firar eden Kemal T.'nin, Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8'inci katındaki dairede saklandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu eve baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu Kemal T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal T., Çiğli Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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3 yıl önceki cinayetin firari zanlısı, İzmir'de yakalandı
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