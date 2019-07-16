Ay tutulması nedir? Parçalı Ay tutulması saat kaçta görülecek?

Gökyüzü olayları her zaman bireylerin ilgisini çekmiştir. Bu konularda sık sık araştırmalar yapanlar olduğu gibi şu sıralar da gökyüzünde önemli bir kavuşum süreci mevcut. Ay tutulması olarak bildiğimiz, Ay'ın Dünya ile Güneş ışıklarının arasında dünyanın gölgesinde kalması durumu çok özel bir durumdur. Peki Parçalı Ay tutulması nedir? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay'ın Dünya'nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor. Ancak Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle her tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durumda gerçekleşen tutulma "Parçalı Ay Tutulması" olarak adlandırılıyor.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Temmuz 2019 gecesi gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye'den takip edilebilecek. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de tutulma ortasında ayın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak.