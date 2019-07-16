Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?

Bekçi olmak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta yazılı sınavlarını oldular. Yazılı sınavın ardından gözler sınav soru ve cevaplarının MEB'in resmi sayfasında yayınlanmasına çevrildi. Yüzlerce kişi '' Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?'' araştırması yapıyor. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. İşte Bekçilik sınav soruları ve cevapları hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORU VE CEVAPLARI SORGULA!

Adayların heyecanla beklediği 2019 Bekçilik soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklanma saatine dair henüz net bir bilgi gelmedi.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde yine aynı siteler üzerinden görüntülenebilecek.