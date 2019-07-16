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sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 ve cevapları nasıl sorgulanır?

On binlerce adayın merakla beklediği sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soruları ve cevaplarının açıklacağı tarihe ilişkin detaylara yer verdi. 13 Temmuz tarihinde yazılı sınava giren adaylar soru ve cevapların MEB’in resmi sitesinde yayınlanmasını bekliyor. Aday sınav soru ve cevaplarının ardından sınav puanlarını hesaplayacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Peki Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:41
Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?

Bekçi olmak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta yazılı sınavlarını oldular. Yazılı sınavın ardından gözler sınav soru ve cevaplarının 'in resmi sayfasında yayınlanmasına çevrildi. Yüzlerce kişi '' sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ve cevapları nasıl sorgulanır?'' araştırması yapıyor. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. İşte Bekçilik sınav soruları ve cevapları hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORU VE CEVAPLARI SORGULA!

Adayların heyecanla beklediği 2019 Bekçilik soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklanma saatine dair henüz net bir bilgi gelmedi.

BEKÇİLİK SINAV SORU-CEVAPLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde yine aynı siteler üzerinden görüntülenebilecek.

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Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?
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