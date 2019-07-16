Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti

Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti

Başkent’teki özel bir yurdunda yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 06:42
Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti
Olay, Ankara Çankaya'daki Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yurdun -1. katında bulunan bazı öğrenciler, nefes almakta zorlandıklarını söyledi. Yurtta çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri nedeniyle 9 öğrenciyi hastaneye sevk etti.

Öğrencilerin binadan tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Binada inceleme ve ölçüm yapan AFAD ekipleri, öğrencilerin biber gazından etkilendiğini belirledi. Biber gazının, yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilirken, gazın dağılmasının ardından öğrenciler yeniden binaya alındı.

Gazdan etkilenerek tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN