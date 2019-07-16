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ürünleri kataloğunda büyük sürpriz! 19 Temmuz 2019 kataloğu tam sayfa listesi

Özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen kataloğun yeni hafta ürünleri de incelenmeye başladı. Her hafta sürpriz ürünler ile müşterilerini mutlu eden marketler zinciri bu hafta yine birçok ürünü indirimli fiyatlar ile satışa sunacak. kataloğunda yer alan listede derin dondurucu, cep telefonu, mini fırın ve çay makinası en çok ilgi çeken elektronik ürünler olacak. Peki, 19 Temmuz Cuma kataloğunda başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun tam sayfa hali!

Giriş Tarihi: 16.7.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 12:36
BİM aktüel ürünleri kataloğunda büyük sürpriz! 19 Temmuz 2019 BİM aktüel kataloğu tam sayfa listesi

kataloğunda bu hafta dev sürprizler sizleri bekliyor. BİM marketler zincirinin resmi internet sitesinden yayınlanan kataloğa göre bu hafta birçok ürün indirimli fiyatlar ile satışa sunuluyor. İhtiyaçlarını aktüel ürünler ile karşılamak isteyen ev hanımları belirtilen tarihte yine en yakın marketlere akın edecekler. 19 Temmuz Cuma ürünleri tam sayfa kataloğuna yine bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in 19 Temmuz Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu ürünleri tek tek buradan görüntüleyebilirsiniz.

İşte BİM aktüel ürünleri;

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BİM aktüel ürünleri kataloğunda büyük sürpriz! 19 Temmuz 2019 BİM aktüel kataloğu tam sayfa listesi
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