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Bu yıl 70 yavru doğdu

’da nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kursaklı ceylanların popülasyonları arttı. Ceylanlar yasa dışı avlanmaya karşı 24 saat takip ediliyor

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019
Bu yıl 70 yavru doğdu
Şanlıurfa'nın adeta simgesi haline gelen ve sayıları git gide azalan ceylanların korunması adına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. DKMP tarafından koruma altına alınan ve gazella subgutturosa (kursaklı ceylan) adı verilen türdeki ceylanlar, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan belirli aralıklarla Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor. Şanlıurfa-Suruç Karayolu üzerindeki yaklaşık 200 bin dekarlık alana bırakılan ceylanların bir kısmı GPS ile takip edilerek davranış ve ekolojileri ile yaşamsal faaliyetlerine yönelik veriler ediliyor. Yetkililer bu yıl 70 civarında ceylanın doğduğunu belirterek, 20 kişilik ekiple ceylanları korumak için 24 saat önlem aldıklarını dile getirdi. Ceylanların avlanmasının yasak olduğunu ifade eden yetkililer, ceylanların avlanması ve dokunulması durumunda çok ağır cezalarla karşı karşıya kalınabileceğini kaydetti.
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Bu yıl 70 yavru doğdu
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