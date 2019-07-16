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bebek taburcu edildi

'nin Derince ilçesinde başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık bebek, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi. Baba , "Duygularımı kelimelere dökmek çok zor kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kızım yeni doğmuş gibi mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 17:07
Elif bebek taburcu edildi

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası olan 2 aylık kızları Elif, sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılan yardım talepleri sonrasında 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

AMELİYAT EDİLDİ

Tedavisi için hastaneye yatışı yapılan Elif bebek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından tedavisine bir süre yoğun bakım ünitesinde devam edilen Elif bebek, bugün taburcu edildi.

Elif bebeğe yardım eli uzandı

SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

AA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Ali Akın Hıdır, kızları Elif'in gelecek hafta kontrolü olacağını ve dikişlerinin alınacağını belirterek, "Şu an için bir şey söylemek erken olur. Enfeksiyon kapmaması gerekli, genel olarak da sağlık durumu iyi." dedi.

Hıdır, çok mutlu olduklarını, umutlarını hiç kaybetmediklerini ifade ederek, "Duygularımı kelimelere dökmek çok zor kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kızım yeni doğmuş gibi mutlu ve sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

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Elif bebek taburcu edildi
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