Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Temmuz Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı itibariyle yatırılmaya devam eden maaşlar il il sorgulanmaya devam ediyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Evde bakım maaşlarına gerçekleştirilen zam sonrası bin 315 lira olmuştu. Peki 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 16 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.