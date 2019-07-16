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iller hangileri? yatan ve yatmayan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen iller güncel olarak yayınlanıyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişiler Temmuz ayı maaşlarını almaya devam ediyor. On binlerce vatandaş ‘’ Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? yatan ve yatmayan iller nereler?’’ sorularına yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen bakım parası ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:28
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Temmuz Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

iller 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı itibariyle yatırılmaya devam eden maaşlar il il sorgulanmaya devam ediyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Evde bakım maaşlarına gerçekleştirilen zam sonrası bin 315 lira olmuştu. Peki yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 16 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Temmuz Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula
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