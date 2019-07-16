Hamile eşini yaralayıp arkadaşını öldürdü

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KAYSERİ'DE bir kişi, yolda birlikte yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşini tabancayla yaraladı, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldürdü. İddiaya göre Beşir Değerli (31), otomobiliyle seyir halindeyken merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli'yi (29), Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri ile yürürken görünce durdu. Otomobilden inen Beşir Değerli, tabanca ile eşi ve yanındaki kişiye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Mohammed Fakiri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.