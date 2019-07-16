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İznik Gölü’nde tarihi keşif

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019
İznik Gölü’nde tarihi keşif
İznik gölünde halk plajına giden bir vatandaş, yüzdüğü sırada suyun içinde bir yapı ve yapıya ait parçalar buldu. Durumun güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine jandarma, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak Müzeler müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine gölde daha önce bulunan tarihi bazilikada çalışmalar yürüten dalgıç arkeolog ekibi, jandarma eşliğinde göle girdi. Gölde inceleme yapan arkeologlar bulunan tarihi yapının ne olduğu hakkında açıklama yapmadı. Gölün içinde tarihi bir mimari yapı daha olduğu öğrenildi.
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İznik Gölü’nde tarihi keşif
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