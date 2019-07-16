Malatya Kayısı Festivali başladı

Yaklaşık 6 yıldır yapılmayan kayısı festivali, 'Güneşin altın yumurtası kayısı' sloganı ile yeniden Malatyalılar ile buluşuyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından organize edilen festival, geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Öğretmenevi önünde başlayan kortej, Mehteran ekibi eşliğinde valilik önü 15 Temmuz meydanına kadar sürdü.Kortej sonrası havai fişek gösterisi beğeniyle izlenildi.

Festivalin açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, "Malatya'nın eşi bulunmadığı gibi Malatya kayısısının da eşi bulunmaz. Dünyada bu kadar lezzetli, bu kadar damağınızı hoş eden bir tat bulmanız zor. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan şey Malatya'nın havası, suyu, güneşi ve en önemlisi, insanının ona kattığı sevgisidir. Malatya kayısısı tadını buradan alıyor. Dolayısıyla Malatya dışından böyle bir kayısı yetiştirmek mümkün değil. Onun için Malatya kayısının değerini çok iyi bilmemiz lazım. Kayısıyı ne kadar değerli kılarsak, buranın insanını da o kadar değerli kılarız. Hepimiz bunun farkındayız, bunun için de 5 yıldır düzenlenmemiş bu festivali inşallah bu yıl düzenliyoruz. Bundan sonra daha büyük festivallerde buluşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ise Kayısının Malatya için önemli bir ürün olduğunu dile getirerek, "Kayısı hakikaten Malatya açısından önemli. Kayısı Türk Milleti tarihi açısında da önemli. Kayısının geçmişi 5 bin yıllıktır. Türk milletinin de geçmişi 5 bin yıllıktır. Kayısının ana vatanı Türkistan'dır, Çin'den gelmiştir Anadolu'ya. Anadolu'dan da Malatya'ya ve bu yüzden diyoruz ki Malatya Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrinin adıdır diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güneşin Altın Yumurtası olarak adlandırdıkları kayısının Avrupa Coğrafi işaret belgesi alan Türkiye'de ki 3 üründen biri olduğunu belirten Gürkan," Birincisi Antep'in baklavası, diğeri Aydının inciridir, bir diğeri güneşin altın yumurtası kayısıdır. Onun için bu kayısı festivalinin Malatya'mıza, Malatya'daki üreticilerimize bu konuda ilgili kurumlara önemli mesaj verildiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatyalılara selamını ileterek Malatya'mız kayısı festivali başladı.Malatya Kayısı festivalimiz hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve konser etkinliği gerçekleştirildi. 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde bir çok ünlü isim sahne alacak.