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’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! ve o illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarısına göre başta olmak üzere yurtta birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Temmuz ayı nın ortalarında olmamızdan dolayı sıcaklıkların artması beklenirken Meteoroloji’ den yapılan bu uyarı birçok vatandaşı şaşırtmaya devam ediyor. Peki, hangi illerde yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 07:09
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat

genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarına göre başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle son günlerde değişken bir hava durumu görülmesinden dolayı sabah saatlerinde evden çıkacak bireyler 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde geri de kalan son 2 günde İstanbul yaşanan ciddi sıcaklık düşüşleri de konuyla ilgili araştırmaların hız kazanmasına neden oluyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarını sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR!

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat
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