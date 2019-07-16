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Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü! 'te 25 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen baba polise teslim oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 14:13
Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası

Kilis'te kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K. (53), kızı Çiğdem K. (25) ile tartıştı.

Mehmet K, tartışma sırasında kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem K'nin nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çiğdem K'ye ilk müdahaleyi yaparak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çiğdem K'nin cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polise teslim olan baba Mehmet K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Baba Mehmet K'nin öğretmen, hayatını kaybeden Çiğdem K'nin ise Gaziantep'te hemşire olduğu öğrenildi.

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Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası
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