Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayatı nasıldır?

On binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde şehitlerimizi anmaya başladı. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini akamete uğratacak kurşunu ateşleyerek hafızalara kazınan şehit Astsubay Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir yapmıştır? Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi çocuklu bir aileden gelen Halisdemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirmiştir.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.