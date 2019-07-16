Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

'nin Gebze ilçesinde, spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin 2,5 saat sonunda ikna ettiği Ercan T. çatıdan indirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 22:22
Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Olay, öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN