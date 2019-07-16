Parçalı Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması temmuz 2019 saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi?

Pek çok vatandaşın gündeminde 16 Temmuz Parçalı ay tutulması bulunuyor. Heyecanla bu olağanüstü doğa olayını bekleyenler arama motorlarında aynı hızla Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki enfes görüntülerin ortaya çıktığı bu büyüleyici Parçalı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

PARÇALI AY TUTULMASI TEMMUZ 2019 NE ZAMAN, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? sorularına ilişkin tüm detyalrı haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;