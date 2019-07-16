Rüyada aslan görmek ne demektir? Rüyada aslan görmenin farklı anlamları!

Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak bilinir. Bunun akabinde en çok gördüğümüz rüyalardan biri de rüyada aslan görmektir. Vatandaşlar internetten '' Rüyada aslan görmek ne demektir, aslan görmek ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt arıyor. Farklı anlamlarıyla birlikte tüm yorumlamalara haberimizde yer verdik.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Devlet başkanı ile tabir edilir. Aslan başı bulmak veya arslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala, Birine arslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla, Arslanın birini kovalaması korkuyla, Arslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye, Evde arslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre delalet eder.

Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye işarettir. Aslan görmek, yüksek mevkideki insanlarla dosluk kurulacağına işarettir.

Rüyada aslan sevmek

Rüyada aslan sevmek yardımlaşmaya, başarıya ulaşmaya ve yüksek yerlere gelmeye işaret eder. Bu da kişinin ileri ki hayatını olumlu yönde etkilemeye işarettir.

Rüyada aslanla boğuşmak

Arslanla dövüstügünü gören, azgin düsmanla kavga eder. Arslanin derisinden yahut kilindan bir sey aldigini görenin eline düsmanin malindan bir sey geçer. Çok kere bu, miras malina isaret eder.

Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız.

Rüyada aslan saldırması düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına girmeye işarettir.

Rüyada aslan avlamak Arslan veya diğer yırtıcı hayvanları avladığını görmek, diğer sultanlara hile yapan büyük bir sultan ile tâbir olunur.

Rüyada aslan yavrusu görmek

Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.

Rüyada aslan tarafından kovalandığını görmek

Rüyada aslan tarafından kovalanmak, Aslan tarafından takip edilmek; tuzağa düşmeye işarettir. Arslanın kovalaması korkuya delalet eder.

Rüyada aslan öldürmek

Rüyada aslan öldürüğünüzü gördüyseniz her alanda başarıya ulaşacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada aslan Görmek: Güçlü biri olduğunuz için her zaman başarılı olacaksınız. Eğer bir aslanın saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, düşmanlarınızın tarafından yenilecekiniz.

Rüyada aslandan korkmak

Rüyada aslanla karşılaşan ve korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Sirin e göre (r.a): Rüyada Aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düsmanla yorumlanir. Aslanla dövüstügünü gören, üzerine saldiran kuvvetli bir düsmanla mücadele eder. Bir aslana karsi çiktigini fakat aslanin kendisine dogru geldigi halde ona saldirmadigini gören, devletten veya devlet adamlarindan bir zarar görmez.

Rüyada aslandan kaçmak

Aslandan kaçtigini ve hayvanin kendisini kovalamadigini gören, korku ve endiseden kurtulur, düsmanina üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildigini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.

Rüyada aslan başı bulmak

Kirmani ye göre: RÜYADA ASLAN GÖRMEK hükümet reisi ile tabir olunur. Rüyada bir aslan basi buldugunu ve onun etinden yedigini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder.

Rüyada aslanın bir parçası

Aslanin vücudundan bir parçanin eline geçtigini görmek, düsman malindan faydalanmaya isarettir. Bir aslani arkasina yükledigini gören düsmani ile anlasir. Bir aslanin arkasindan dolasarak önüne çiktigini göreni, hükümet cezalandirir. Bir aslan basi aldigini gören büyük bir makama geçer.

Rüyasinda bir aslani sagdigini gören, devletin malini idare eder. Eger tüccarsa mali artar, isçi ise kazanci çogalir.

Rüyada aslan yavrusunu emzirmek

Bir kadin rüyada aslan yavrusunu emzirdigini görse, büyük bir adamin süt annesi olur. Eger aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere Amir olur.

Rüyada aslan ısırması

Bir aslanin kendisini isirdigini veya pençesiyle bir tarafini yaraladigini gören, düsmanindan zarar görür.

Rüyada aslan öpmek

Rüyasinda kendisini bir aslaninin kucakladigini gören, devlet büyüklerine yakinlasir. Bir aslan öptügünü veya aslanin kendisine tatli, tatli baktigini gören, hükümet hizmetine girerek hayir ve menfaat görür. Eger çalisiyorsa derecesi yükselir.

Aslan eti yemek devlet büyüklerine yakin olur ve onlarin itimadini kazanir. Aslanin derisi, kili, eti ve kemigi; ya hükümetten veya düsmandan gelecek malla tabir olunur.

Rüyada Aslana binmek

Es Salimi ye göre: Rüyasinda bir aslana binip diledigi yere götürdügünü gören, büyük ve kuvvetli bir düsmanina üstünlük saglar.

Rüyada Aslan Kovalamak

Aslanin kovalayip onun kaçtigini gören, korktugu ve çekindigi bir seyden kurtulur ve muradina erer.

Rüyada Aslandan Korkmak

Aslandan korktugunu fakat bir zarar görmedigini gören, düsmanindan kurtulur. Evinde aslanlar bulundugunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eger o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanin derisinden, etinden, kemiginden, kilindan, damagindan ve aslanin bir seyinden bir parça buldugunu gören miras yer.

Rüyada azgın aslan görmek

Ebu Sait El Vaiz e göre: rüyasinda azgin bir aslanin halkin yolunu kestigini görmek, devletin zulüm yapacagina, bir aslanin kendisini kovaladigini görmek, hükümetten korkmaya, bir aslana binmis ama korkmakta oldugunu görmek, bir belaya ugrayacagina delalet eder.