Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada (beyaz) kar görmenin anlamları nelerdir?

Rüyada kar görmek, eğer mevsimindeyse olumlu ancak mevsimi değilse olumsuz olarak yorumlanır. Kış günü görülen kar olumlu, yaz günü görülen kar olumsuzdur. Rüyasında kış günü kar gören biri hastalıklardan kurtulup şifa bulurken aynı zamanda merhametli rızkı bol olan maddi ve maneviyata işaret eder. Peki rüyada kar görmenin diğer anlamları nelerdir? İşte ayrıntılar..

RÜYADA KAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada Kar Yağdığını Görmek

Üzerine kar yağması yolculuğa yahut bir işten zarar görmeye yorulur. Kış mevsiminde yahut soğuk bölgelerde kar yağdığını görmek hayır ve berekettir. Fakat rüyada bahar mevsiminde kar yağması yenilgi anlamına gelir. Genel anlamda kar yağması güzelliktir.

2- Rüyada Kar Yağması

Soğuk yerlerde kar yağması hayır ve berekettir. Sıcak yerlerde kar yağması, kıtlık ve kederdir. Kış mevsiminde kar yağması iyidir. Hayatın değişeceğini belirtir. Güzel günlerin yaklaştığını ve dertlerin biteceğini bildirir. Kapalı yerlere kar yağması acze işarettir.

3- Rüyada Kar Yağışı Görmek

Kışın görülen kar yağışı rüyaları iyi sayılır. Bu rüyalar hayatın olumlu yönde değişeceğini haber verir. Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir. Mevsimsiz görülen kar yağışı, ani yaşanacak değişimler yüzünden sıkıntıya yorumlanır.

4- Kar Yemek

Yaz mevsiminde kar yemek, bereket ve fayda görmeye yorumlanır. Kış zamanında kar yemek fenadır, Sıkıntıya delalet eder. Genel anlamı helal mal elde edeceğinize yorumlanmaktadır. Geçiminizin güzel olacağına işarettir. Rızıklara ve menfaati şeylere tabir edilmektedir.

5- Rüyada kar yığını görmek

Normal şekilde biriken kar bolluğa, berekete yorulur. Mevsiminde kar yığını gören, sıkıntı ve kederi varsa kurtulacağına, düşmanı varsa ona üstün geleceğine yorulur.

6- Kar üstünde yürümek

Karda Ayak izlerini görmek, güzel bir sürprizle karşılaşacağına yorumlanır. Kışın görülürse kişinin dertlerinin geçeceğine işarettir. Yazın görülürse kişinin hayatının ani değişiklikler yüzünden alt üst olacağını gösterir. Rızk ile yorumlanır. Kar üzerinde yürümek, beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine delildir.

7- Rüyada evin içinde kar görmek

Evin içine kar yağması, o eve bir bela veya musibetin geleceğine işarettir. Vaktinde ve az olarak yağan kardan başka kar, keder, hastalık ve azap ile yorumlanır. Kış zamanında kar yağması, nimet ve bolluk demektir.

8- Pencereden rüyada kar yağışı seyretmek

Sorunların ve üzüntünün son bulacağına ancak bir tehlike atlatılacağına işarettir.

9- Rüyada mevsimsiz kar görmek

Mevsimsiz görülen kar, ani yaşanacak değişimler yüzünden hayatın alt üst olacağına yorumlanır. Bir şehre mevsimsiz fazla kar yağması, o şehre devlet reisi veya Haktan gelecek bir azaba işarettir. İçlerinde bir fitnenin çıkmasına yorulur. Karin, kıtlık senesine işaret edeceğini söyleyen tabirciler de vardır.

10- Bembeyaz kar görmek

Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.

11- Karda Üşümek

Karda üşüdüğü için ateş yakıp ısındığını görmek, sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder.

12- Karda Yuvarlanmak

Kar içinde yuvarlandığını görmek, rızk bolluğuna yorulur.

13- Lapa lapa kar yağdığını görmek

Rüyada her tarafı kaplayacak derecede şiddetli lapa lapa kar yağması, geleceğe yorumlanır. Karın az yağdığı ve yerleri tamamen örtmemesi, o yere gelecek berekete delalettir.

14- Üzerine kar yağması

Kişi tutuklu ise tahliye edileceğine, beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine işarettir. Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi, düşmanın ondan nail olacağı bir şeye işarettir.

15- Yazın kar yağması

Yazın kar yağması, soğuk algınlığına, hastalığa bazen de uzak bir yere çıkılacak bir yolculuğa işarettir.

16- Rüyada yerde kar görmek

Yerde kar, rızklara ve menfaatle şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Bazen ülfet ve muhabbete işarettir. Karin mevsiminde yerde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine işarettir.

Yerin kardan faydalanamayacağı bir zamanda yağması, devlet reisinin zulmüne ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir.

17- Rüyada kar fırtınası görmek

Kar fırtınası çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalıklara, bazen de harbe, çekirgeye ve çeşitli hastalıklara yorulur. bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe işarettir.

18- Rüyada dağda kar görmek

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda karin yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplanacağı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına işarettir.

19- Kar yığını görmek

Rüyada görülen fazla kar, yönetici konumundaki birinin maiyetine azap etmesine, onların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine işarettir.

20- Kar Satmak

Rüyasında kar alıp sattığını gören, hasta ise iyileşeceğine; karda kızakla kaydığını görmek, para kazanmak için bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.

21- Sulu kar

Rüyasında sulu karların yağdığı halde, üzerindeki yağmurluk ve elindeki şemsiyeden dolayı ıslanmadığını görmek, islerinin sağlamlığına ve iyi şekilde idare edildiği için, zararlı olmayacağına delildir.

22- Rüyada kar yağarken görmek

Karın mevsimsiz yağması, soğuk algınlığı hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine yorulur. Sonbahar ya da kış mevsiminde görülmesi ise yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlerinin mümkün olmalarına işarettir.

23- Kar tanesi

Kar tanesi, yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Üzerine kar tanesi düştüğünü gören uzak yere yolculuk yapar.

24- Az Kar

Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.

25- Kar temizlemek

Yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Sevinç ve refaha çıkar.

26- Kar toplamak

Zahmet çekmeden mal biriktirmeye yorulur. rızk elde etmeye işarettir.

27- Kar altında kalmak

Kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya bir dua sebebiyle üzüntü ve kederden müsterih olmasına işarettir.