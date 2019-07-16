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S- 400 nedir? özellikleri nelerdir, nerede kurulacak?

Dünyada en iyi olan Türkiye’ye gelmesiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ‘’ S- 400 nedir, özellikleri nelerdir? Nerede kurulacak?’’ sorularının yanıtları merak ediliyor. Basında büyük yankı uyandıran Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı devam etmektedir. Bu bağlamda vatandaşlar Türkiye’ye gelen Hava Savunma Sistemi özelliklerini öğrenmek istiyor. S-400 Triumf orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 11:03
S- 400 nedir? S-400 Hava Savunma Sistemi özellikleri nelerdir, nerede kurulacak?

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Rus yapımı hava savunma sisteminin sevkiyatına devam ediliyor. Vatandaşlar bu bağlamda '' S- 400 nedir, nerede kurulacak? S- 400 özellikleri nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca "uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi" olarak tanımlanan S-400'e ait tüm detaylar haberimizde derlendi. Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen Hava Savunma Sistemini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor. İşte tüm ayrıntılar…

S-400 NEDİR?

S-400 Triumf, orta menzilli S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

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S- 400 nedir? S-400 Hava Savunma Sistemi özellikleri nelerdir, nerede kurulacak?
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