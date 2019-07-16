Sizin babanız kollarınızda can verdi mi?

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İzmir'de şizofren ağabeyinin içirdiği siyanürlü şerbetle anne ve babasını kaybeden 16 yaşındaki Emircan Kalkan'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı. Emircan paylaşımında, "Siz hiç 16 yaşında çocuk sahibi oldunuz mu? Babanızın kollarınızda ölüşünü, kardeşinizin hem sizi zehirleyip, hem de boğazladığını hiç gördünüz mü?" ifadelerine yer verdi.Olay 2 ay önce İzmir'de yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanür ile anne, babasına ve kardeşlerine şerbet hazırladı. Şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) fenalaştı. 16 yaşındaki Emircan Kalkan ise anne ve babasının fenalaştığını görünce şerbeti içmedi. Baba Mehmet Kalkan telefonundan 112'yi arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Mehmet ile Fatma Kalkan çifti kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahmut Can Kalkan'a 'şizofreni' tanısı konuldu. Tutuklanan zanlı bir süre sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Emircan Kalkan, 4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha'ya hem annelik hem babalık yapıyor. Emircan kucağında küçük kardeşi Mehmet Taha ile anne ve babasının tabutu başında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, "Tam 2 ay oldu. Allah der ki; 'Kimi benden çok seversen onu senden alırım.' Ve ekler; 'Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım" notunu yayınladı. Emircan diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:"Bir ocağın dağılışının ardından tam iki ay geçti. Bir elin parmak sayısı kadarken sadece iki kişi kaldık. İnsan zorunda kalınca yarım yaşamaya da alışıyormuş. Mesela siz hiç 16 yaşında çocuk sahibi oldunuz mu? Babanızın kollarınızda ölüşünü, annenizin son nefesinde 'abini ihbar etme oğlum' dediğini, kardeşinizin sizi hem zehirleyip hem boğazladığını hiç gördünüz mü? Ailelerinizden sakın ha kopmayın ama kendinizden de çok sevmeyin..."