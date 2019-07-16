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O tecavüzcü profesörden haberi geldi! İstenilen ceza belli oldu! O iki kişi için de...

'da gerçekleşen dehşeti hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Profesör H.B'nin 23 yaşındaki genç veteriner hekim Ç.B'ye tecavüz ettiği iddia edilmişti. Ç.B'nin ifadesine göre darbelerin etkisiyle kendisinden geçen kadın defalarca tecavüze uğradı. Bu insanlık dışı olayın faili Profesör H.B için istenilen ceza da belli oldu! İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 15:05
O tecavüzcü profesörden son dakika haberi geldi! İstenilen ceza belli oldu! O iki kişi için de...

23 yaşındaki genç veterinerden kendisine yemek hazırlamasını isteyen profesör, daha sonra alkol alma teklifinde bulundu. Reddedilen cani profesör, önce fiziksel taciz ardından da darp ederek kadını etkisiz hale getirdi. Birden kendinden geçerek uyanan genç kadının defalarca tecavüze uğradığı ortaya çıktı, pişkin profesör daha sonra "ben bir şey yapmadım, bilgin olsun" diyerek daha da çirkinleşti. İddianemade, Hasan B. için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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O tecavüzcü profesörden son dakika haberi geldi! İstenilen ceza belli oldu! O iki kişi için de...
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