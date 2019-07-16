O tecavüzcü profesörden son dakika haberi geldi! İstenilen ceza belli oldu! O iki kişi için de...

23 yaşındaki genç veterinerden kendisine yemek hazırlamasını isteyen profesör, daha sonra alkol alma teklifinde bulundu. Reddedilen cani profesör, önce fiziksel taciz ardından da darp ederek kadını etkisiz hale getirdi. Birden kendinden geçerek uyanan genç kadının defalarca tecavüze uğradığı ortaya çıktı, pişkin profesör daha sonra "ben bir şey yapmadım, bilgin olsun" diyerek daha da çirkinleşti. İddianemade, Hasan B. için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.